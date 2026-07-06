06 июля, 15:15Происшествия
Полиция проводит проверку после подъема руфера на высотку на Котельнической набережной
В Москве полиция проводит проверку после того, как мужчина забрался на шпиль высотки на Котельнической набережной. Правоохранители устанавливают его личность. Видео с восхождением распространилось в социальных сетях.
За такие действия может грозить административная или уголовная ответственность. Наказание возможно и в том случае, если во время проверки будет установлено повреждение конструкций здания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.