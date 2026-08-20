Полиция пресекла незаконный оборот драгоценных металлов в Москве

Полиция пресекла деятельность банды, заработавшей 18 миллионов рублей на незаконном обороте драгоценных металлов. Фигуранты скупали старые микросхемы и транзисторы, извлекали детали и отправляли их в Свердловскую область.

Там соучастник очищал лом от примесей и получал золото, серебро и палладий. Готовую продукцию сбывали в Москве. Подозреваемые задержаны, у них изъято более 5 килограммов благородных металлов.

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