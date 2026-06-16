УК оставила без внимания затопление подземной парковки в Балашихе

Управляющая компания не принимает мер по устранению затопления подземной парковки в Балашихе. Инцидент произошел в доме после сильного дождя. Жители считают, что вода проникла на паркинг из-за неработающей ливневки.

Местный житель показал, что машиноместа полностью затоплены, пожарные гидранты не работают, насосы откачки воды включены, но не функционируют. Жильцы не могут попасть к своим автомобилям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.