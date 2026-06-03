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Новости

03 июня, 11:45

Город

Жители элитного комплекса в Басманном районе обратились в полицию из-за проблем с УК

Жители элитного комплекса в Басманном районе обратились в полицию из-за проблем с УК

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Жильцы комплекса в Басманном районе обратились в полицию с требованием проверить деятельность управляющей компании. По их словам, в доме происходят перебои с водой, возникают проблемы с кондиционерами и уличным освещением.

Также собственники недовольны качеством обслуживания при высоких платежах за содержание имущества. Комплекс имеет статус апартаментов, поэтому владельцы помещений оплачивают коммунальные ресурсы по тарифам для нежилой недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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