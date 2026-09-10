"Московский патруль": мошенники обманули россиян с кредитными договорами на 130 млн руб

Мошенники обманули россиян с кредитными договорами на 130 миллионов рублей. Предполагаемые аферисты задержаны.

Пострадавшие брали деньги в долг под залог квартиры. При этом половину суммы у них забирали в качестве комиссии. Куда и как возвращать займ гражданам не сказали, в результате чего у них формировалась искусственная задолженность, что приводило к потере жилья.



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