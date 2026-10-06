Москвичей предупредили о мошеннических рассылках с QR-кодами. Злоумышленники выдают себя за представителей ведомств и сообщают о якобы предстоящей проверке.

Для получения документов со всеми подробностями предлагают отсканировать код и оплатить доставку. После этого ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователей просят указать данные банковской карты, имя и номер телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.