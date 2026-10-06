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06 октября, 07:30

Безопасность

Москвичей предупредили о мошеннических рассылках с QR-кодами

Москвичей предупредили о мошеннических рассылках с QR-кодами

Столичным школьникам показали мультфильм о телефонных мошенниках

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Мошенники придумали новую схему с блокировкой iPhone

Москвичей предупредили о мошеннических рассылках с QR-кодами. Злоумышленники выдают себя за представителей ведомств и сообщают о якобы предстоящей проверке.

Для получения документов со всеми подробностями предлагают отсканировать код и оплатить доставку. После этого ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователей просят указать данные банковской карты, имя и номер телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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