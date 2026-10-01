Минцифры РФ предложило новые меры против кибермошенников

Минцифры РФ предложило новые меры для борьбы с кибермошенниками. На портале "Госуслуги" может появиться единая платформа, где граждане смогут увидеть, кому давали согласие на обработку персональных данных, и при необходимости отозвать его.

Также предлагается разрешить распространять SIM-карты только прямым дилерам и исключительно с нулевым балансом. СМС-рассылки хотят оставить только операторам связи. Кроме того, может появиться база участников мошеннических схем.

Физлицам и индивидуальным предпринимателям при этом могут запретить заключать договоры с гражданами от имени операторов связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.