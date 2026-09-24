Занятия в нескольких московских вузах прервали после анонимных звонков

Московские вузы массово эвакуируют из-за анонимных звонков. Об этом сообщают социальные сети и источники СМИ.

В РХТУ имени Менделеева на Миусской, по имеющимся данным, прошла эвакуация. В чатах университета также пишут об эвакуации корпуса в Тушине.

Кроме того, занятия, предположительно, прервали в ГИТИСе, РГУ имени Косыгина и других вузах. Здания проверяют.

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