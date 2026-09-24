Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 13:45

Происшествия

Занятия в нескольких московских вузах прервали после анонимных звонков

Занятия в нескольких московских вузах прервали после анонимных звонков

ДТП произошло на Новомосковской улице

Зрители Москвы 24 прислали кадры с пожарными машинами на Шелепихинской набережной

Столичные пожарные спасли из горящей квартиры трех человек

"Московский патруль": росгвардейцы выехали на вызов о подростках на крыше дома

"Московский патруль": в столичном регионе задержали несколько человек с наркотиками

"Московский патруль": финансовая пирамида лишила вкладчиков почти всех сбережений

ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного чиновника

Дети Джигана прятались в шкафу, когда он устроил стрельбу в доме под Красногорском

ФСБ задержала москвича, планировавшего теракт против высокопоставленного чиновника

Московские вузы массово эвакуируют из-за анонимных звонков. Об этом сообщают социальные сети и источники СМИ.

В РХТУ имени Менделеева на Миусской, по имеющимся данным, прошла эвакуация. В чатах университета также пишут об эвакуации корпуса в Тушине.

Кроме того, занятия, предположительно, прервали в ГИТИСе, РГУ имени Косыгина и других вузах. Здания проверяют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоРоман Карлов

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика