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05 сентября, 22:30

Безопасность

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили безопасность в День города в столице

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили безопасность в День города в столице

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В День города безопасность в столице обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Также в течение праздничных выходных им окажут содействие сотрудники "Московской безопасности" и народные дружинники – всего около 2 тысяч человек.

Патрули дежурят на улицах, в пешеходных зонах и на концертных площадках. Также к сотрудникам можно обратиться в нештатной ситуации. Кроме того, для безопасности на площадках установлены металлодетекторы. На местах присутствуют спасатели и медики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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