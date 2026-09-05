Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили безопасность в День города в столице

В День города безопасность в столице обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Также в течение праздничных выходных им окажут содействие сотрудники "Московской безопасности" и народные дружинники – всего около 2 тысяч человек.

Патрули дежурят на улицах, в пешеходных зонах и на концертных площадках. Также к сотрудникам можно обратиться в нештатной ситуации. Кроме того, для безопасности на площадках установлены металлодетекторы. На местах присутствуют спасатели и медики.

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