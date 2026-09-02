Злоумышленники нашли новый способ проникновения в смартфоны

Злоумышленники нашли новый способ проникновения в чужие смартфоны. Они маскируются под соседей и рассылают сообщения с файлами, внутри которых якобы находится видео с подозрительными людьми у квартир получателей.

При открытии такого файла на устройство незаметно устанавливается вредоносная программа, которая пытается получить доступ к камере и микрофону. Главной целью мошенников является сбор биометрических данных пользователя, включая снимки лица и образцы голоса.

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