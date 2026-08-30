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30 августа, 09:30

Безопасность

Мошенники придумали схему с обменом наличных на цифровые рубли

Мошенники придумали схему с обменом наличных на цифровые рубли

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Мошенники начали предлагать россиянам обменять наличные рубли на цифровые. Аферисты звонят под видом сотрудников банков и убеждают граждан срочно перевести деньги на "специальный" счет.

Злоумышленники пугают людей тем, что наличные деньги якобы скоро выйдут из оборота, а расплачиваться в магазинах можно будет только цифровой валютой. Для проведения обмена они предлагают воспользоваться фейковыми онлайн-платформами либо передать наличные курьеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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