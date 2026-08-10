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10 августа, 14:15

Туризм

В турагентстве предупредили путешественников о последствиях отказа от тура

В турагентстве предупредили путешественников о последствиях отказа от тура

В турагентстве рассказали об условиях, на которых можно сдать тур в Китай

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При самостоятельном отказе от тура менее чем за две недели до вылета туристам могут не вернуть часть денег. Об этом предупредил сотрудник турагентства, комментируя возврат туров в Китай из-за тайфуна.

Он объяснил, что после полной оплаты деньги перечисляют иностранной стороне, которая не возвращает их при отказе туриста. Полный возврат возможен, если рейс отменен. Если самолет вылетает по расписанию, турист рискует потерять внесенные средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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