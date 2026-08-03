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Новости

03 августа, 08:15

Безопасность

Мошенники вовлекают москвичей в дропперские схемы через денежные переводы

Мошенники вовлекают москвичей в дропперские схемы через денежные переводы

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Москвичей предупредили о новой мошеннической уловке, заключающейся в вовлечении в дропперские схемы. Человеку приходит перевод от незнакомца, после чего отправитель просит снять или перевести полученные средства.

Однако делать этого ни в коем случае нельзя, так как злоумышленники пытаются вывести похищенные деньги через посредника. В такой ситуации необходимо обратиться в банк и оформить официальный возврат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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