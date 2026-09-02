02 сентября, 07:15Безопасность
Поддельные копии российских приложений появились в App Store
В App Store активизировались мошенники, которые массово загружают поддельные копии удаленных российских приложений. В магазине уже появились клоны мессенджера МАХ, сервиса VK и видеохостинга Rutube. Пользователи могут скачать такие приложения, однако предупреждают о фейках.
В одном из клонов, который имитирует VK Видео, все меню написаны на английском языке. Ранее в Минцифры назвали удаление официальных версий приложений недобросовестной конкуренцией и попросили ФАС проверить соблюдение российского законодательства.
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