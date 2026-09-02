Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 07:15

Безопасность

Поддельные копии российских приложений появились в App Store

Поддельные копии российских приложений появились в App Store

"Московский патруль": Росгвардия перешла на усиленный режим работы в День знаний

"Московский патруль": Росгвардия обеспечила безопасность на концертах в "Лужниках"

Мошенники начали ходить по домам под видом сотрудников УК

Мошенники заманивают столичных водителей скидками на бензин

Мошенники придумали схему с обменом наличных на цифровые рубли

В Сети появилось множество поддельных сайтов турагентств и агрегаторов

"Московский патруль": победители конкурса Росгвардии получили служебные автомобили

Мошенники начали выманивать данные россиян под видом соседей

Мошенники стали заманивать школьников на фейковые сайты с готовыми домашними заданиями

В App Store активизировались мошенники, которые массово загружают поддельные копии удаленных российских приложений. В магазине уже появились клоны мессенджера МАХ, сервиса VK и видеохостинга Rutube. Пользователи могут скачать такие приложения, однако предупреждают о фейках.

В одном из клонов, который имитирует VK Видео, все меню написаны на английском языке. Ранее в Минцифры назвали удаление официальных версий приложений недобросовестной конкуренцией и попросили ФАС проверить соблюдение российского законодательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика