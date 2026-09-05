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Новости

05 сентября, 15:15

Город

Световые представления и экскурсии подготовили ко Дню города в Москве

Световые представления и экскурсии подготовили ко Дню города в Москве

Ограничения для автомобилистов ко Дню города действуют в Москве

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"Московские сезоны" подготовили программу к Дню города

Ночные столичные маршруты сохранят обычный график в День города

В Москве проходят сотни праздничных мероприятий в День города. Цирковые шоу, световые представления, экскурсии и концерты организованы в музеях, библиотеках, культурных центрах и парках.

На фестивальных площадках "Московские сезоны" гости познакомятся с 3D-моделированием, робототехникой и искусственным интеллектом. Посетители создадут сувениры и цифровые открытки. На кулинарных уроках научат печь калачи, жарить пончики и готовить торт "Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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