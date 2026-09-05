Световые представления и экскурсии подготовили ко Дню города в Москве

В Москве проходят сотни праздничных мероприятий в День города. Цирковые шоу, световые представления, экскурсии и концерты организованы в музеях, библиотеках, культурных центрах и парках.

На фестивальных площадках "Московские сезоны" гости познакомятся с 3D-моделированием, робототехникой и искусственным интеллектом. Посетители создадут сувениры и цифровые открытки. На кулинарных уроках научат печь калачи, жарить пончики и готовить торт "Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.