Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 14:30

Город

"Москино" показывает Москву в кино в День города

"Москино" показывает Москву в кино в День города

"Московский детектив": брошь Марии-Антуанетты

"Московские сезоны" подготовили программу к Дню города

Ночные столичные маршруты сохранят обычный график в День города

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Температура в Москве не поднимется выше 18 градусов до 8 сентября

Москвичи приняли участие в "Дне ходьбы"

Маршрут "Дня ходьбы"в Москве рассчитали на горожан разного возраста

"Новости дня": Москву украсили к 879-му Дню города

Новые станции фиолетовой линии метро будут принимать 70 тыс пассажиров в сутки в Куркине

В кинопарке "Москино" показывают, как Москву воссоздают в художественных фильмах. Посетители ищут знакомые по кинолентам места, отвечают на вопросы по истории столицы и участвуют в тематических мероприятиях. Гости также могут работать с декорациями, костюмами и гримом.

В программе есть концертные и танцевальные выступления, квесты, фотосессии и постановочные съемки. Посетители могут увидеть декорации, примерить костюмы и загримироваться. На площадке также проходит ковбойское шоу по мотивам фильма "Человек из бара Капуцинов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина ГилеваАлина Комиссарова

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика