"Москино" показывает Москву в кино в День города

В кинопарке "Москино" показывают, как Москву воссоздают в художественных фильмах. Посетители ищут знакомые по кинолентам места, отвечают на вопросы по истории столицы и участвуют в тематических мероприятиях. Гости также могут работать с декорациями, костюмами и гримом.

В программе есть концертные и танцевальные выступления, квесты, фотосессии и постановочные съемки. Посетители могут увидеть декорации, примерить костюмы и загримироваться. На площадке также проходит ковбойское шоу по мотивам фильма "Человек из бара Капуцинов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.