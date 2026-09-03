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03 сентября, 16:15

Спорт

Детский велофестиваль в Москве перенесли из-за неблагоприятной погоды

Детский велофестиваль в Москве перенесли из-за неблагоприятной погоды

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Второй Детский велофестиваль, который должен был пройти в Москве 5 сентября, перенесли на 13 сентября. Решение принято в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. По прогнозам, в предстоящие выходные ожидаются ливни, сильный ветер и заметное похолодание.

Площадка и время проведения велофестиваля 13 сентября остаются прежними: Цветной бульвар с 10:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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