Детский велофестиваль в Москве перенесли из-за неблагоприятной погоды

Второй Детский велофестиваль, который должен был пройти в Москве 5 сентября, перенесли на 13 сентября. Решение принято в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. По прогнозам, в предстоящие выходные ожидаются ливни, сильный ветер и заметное похолодание.

Площадка и время проведения велофестиваля 13 сентября остаются прежними: Цветной бульвар с 10:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.