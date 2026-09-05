"Московские сезоны" подготовили программу к Дню города

На фестивальных площадках "Московские сезоны" 5 и 6 сентября пройдет особая программа в честь Дня города. На Вишняковской улице гости познакомятся с 3D-моделированием, робототехникой и искусственным интеллектом, создадут сувениры и цифровые открытки.

На кулинарных уроках в Теплом Стане, Олимпийской деревне, Черемушках, Некрасовке и Коломенском научат печь калачи, жарить пончики и готовить торт "Москва". На площадках также можно участвовать в гоночных заездах на автосимуляторах.

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