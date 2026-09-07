Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Венерой

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С 8 по 14 сентября жители столицы смогут наблюдать сближение спутника Земли с двумя планетами – Юпитером и Венерой. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Первое заметное сближение в этой серии произойдет 8 сентября: Луна окажется рядом с Юпитером. Минимальное угловое расстояние между ними составит около 0,8 градуса – примерно 1,5 диаметра Луны.

Как пояснила Кравченко, из Москвы это явление можно будет застать утром перед восходом Солнца в восточной части неба. Луна будет видна как тонкий серп, а Юпитер – как яркая белая звезда (значительно ярче Марса).

Самое тесное сближение в этой серии ожидается 14 сентября – расположатся рядом друг с другом Луна и Венера. Угловое расстояние между ними составит примерно 0,5 градуса. Увидеть его можно будет вечером после захода Солнца в западной части неба.

Кроме того, 12 сентября Луна пройдет рядом с Меркурием – минимальное расстояние составит около 3,8 градуса. Однако, по словам астрофизика, наблюдать это сближение из Москвы не получится, так как оба объекта будут находиться очень низко над западным горизонтом и практически одновременно с Солнцем уйдут за него. Помешают также яркое сумеречное небо и малая высота светил над горизонтом.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева посоветовала отправиться в Египет, Тунис или Саудовскую Аравию, чтобы понаблюдать "затмение века" в 2027 году. По ее словам, солнечное затмение, которое произойдет 2 августа следующего года, уникально тем, что будет длиться 6 минут 23 секунды.

На территории России увидеть данное затмение не получится. В Москве же следующее полное солнечное затмение можно будет наблюдать лишь 16 октября 2126 года, уточнила эксперт.