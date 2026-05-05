Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 13:53

Наука
Главная / Новости /

Science News: еще одно небесное тело может находиться за Нептуном

Ученые заявили о нахождении за Нептуном еще одного небесного тела

Фото: 123RF.com/margarrita44

Астрономы впервые зафиксировали признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93, находящегося за орбитой Нептуна. При подтверждении теории это станет первым случаем обнаружения газовой оболочки у небесного тела таких размеров, как у Плутона, передал журнал Science News со ссылкой на исследование.

"Это открытие говорит о том, что малые ледяные миры позади Нептуна, возможно, не так инертны и неизменны, как мы зачастую думали. До сих пор Плутон оставался единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой", – рассказал ведущий автор исследования Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Уточняется, что наблюдения проводились с использованием сети телескопов в Японии. В январе 2024 года объект 2002 XV.93 прошел перед одной из далеких звезд. Это микрозатмение, называемое покрытием, позволило ученым предположить наличие у тела газовой оболочки.

Однако диаметр объекта составляет около 470 километров, что недостаточно для удержания газа на длительное время. В связи с этим ученые предположили, что он мог появиться в атмосфере объекта либо в результате столкновения с другим ледяным телом, либо из-за активности криовулканов.

Для окончательного же подтверждения наличия атмосферы и определения ее состава потребуются дополнительные наблюдения.

Ранее астроном Сергей Назаров предположил, что спутники планет Сатурн Энцелад и Юпитер Европа могут оказаться местом, где зародится новая жизнь в Солнечной системе. По его словам, на них существуют достаточно большие запасы воды, которые скрыты под слоем льда. Кроме того, эти спутники имеют основные химические элементы для зарождения жизни.

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика