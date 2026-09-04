Эксперты проекта "Перезвони сам" напомнили о защите в цифровом пространстве

Эксперты проекта "Перезвони сам" напомнили о правилах защиты в цифровом пространстве. Основой безопасности являются надежная аутентификация и регулярное обновление программ.

Для каждого сервиса необходимо придумывать уникальные и сложные пароли с буквами, цифрами и специальными символами. Двухфакторная аутентификация в виде кода из СМС способна остановить злоумышленников даже при известном пароле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.