24 августа, 21:30Безопасность
"Московский патруль": спасатели провели учения по эвакуации в московских школах
Сотрудники МЧС перед началом учебного года проводят в московских школах учения, чтобы досконально изучить планировку зданий и отработать действия при пожаре. В ходе одной из тренировок пожарные эвакуировали условных пострадавших с крыши и тушили несколько очагов возгорания в спортзале и кабинетах.
Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей: спасатели изучают тактико-технические характеристики школы и отрабатывают управление силами на месте ЧП.
Подробнее – в программе "Московский патруль".