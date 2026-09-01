01 сентября, 12:30Происшествия
Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за прыжок на рельсы в метро
В Москве мужчина спрыгнул на рельсы в метро за упавшим наушником и получил штраф 20 тысяч рублей. Произошло это на станции "Университет Дружбы народов".
Мужчина уронил гаджет на пути, решил достать его самостоятельно и спрыгнул за последним вагоном остановившегося поезда. На нарушителя составили два протокола за мелкое хулиганство и нарушение требований транспортной безопасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.