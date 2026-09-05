Путин и Собянин открыли значимые объекты в День города

Владимир Путин и Сергей Собянин открывают знаковые инфраструктурные и социальные объекты столицы. Мероприятия проходят в рамках празднования Дня города, прямая трансляция идет из парка "Зарядье".

Собянин отметил развитие рельсового транспорта в Москве. По его словам, за последние годы по линиям, которые были построены или реконструированы, совершили более 3 миллиарда поездок. В столице также построили 90 городских вокзалов, которые по пассажиропотоку сопоставимы с крупными федеральными вокзалами.

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