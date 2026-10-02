Аферисты запустили в мессенджерах ботов для подбора туров. Они генерируют предложения с платежными ссылками. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Также мошенники мастерят фальшивые сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с заманчивыми ценами и призывом срочно оплатить. Иногда они создают иллюзию закрытого сообщества, где якобы доступны особо выгодные предложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.