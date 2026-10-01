На "Госуслугах" появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Воспользоваться сервисом смогут те, кто попался на уловки аферистов. После одного нажатия будут заморожены все онлайн-операции. Взломщики не смогут перевести деньги от имени пользователя и сменить его пароли.

Сейчас сервис дорабатывают. К нему подключаются банки и операторы связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.