Эксперт призвал следить за своими цифровыми активами

Главным в борьбе с мошенниками является контроль за своими цифровыми активами и отказ от их передачи другим людям. Об этом рассказал исследователь в области информационной безопасности Дмитрий Борощук.

Эксперт также рекомендовал периодически проверять на "Госуслугах", какие номера телефонов зарегистрированы на пользователя. По его словам, новые меры, которые предложило Минцифры, усилят контроль за сим-картами и должны усложнить работу мошенникам.

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