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11 сентября, 23:30

Происшествия

Полиция раскрыла схему мошенничества с квартирами в ТиНАО

Полиция раскрыла схему мошенничества с квартирами в ТиНАО

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В ТиНАО задержали квартирных мошенников. Они предлагали людям с долгами оформить новый кредит, но не предупреждали, что залогом станет их жилье.

В результате люди теряли квартиры. По версии следствия, аферисты продавали или переоформляли недвижимость на себя.

На данный момент полиция подтвердила 13 преступных эпизодов, а общая сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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