Полиция раскрыла схему мошенничества с квартирами в ТиНАО

В ТиНАО задержали квартирных мошенников. Они предлагали людям с долгами оформить новый кредит, но не предупреждали, что залогом станет их жилье.

В результате люди теряли квартиры. По версии следствия, аферисты продавали или переоформляли недвижимость на себя.

На данный момент полиция подтвердила 13 преступных эпизодов, а общая сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.