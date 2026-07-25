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25 июля, 17:00

Происшествия

"Московский детектив": легенда о "Черной кошке"

"Московский детектив": легенда о "Черной кошке"

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В начале 1950-х годов прошлого века по Москве и области прокатилась волна наглых ограблений. Налетчики не церемонились – сразу стреляли во всех, кто вставал на их пути. Лица они не прятали, оружие не меняли. По столице поползли слухи, что вернулась банда "Черная кошка". Этот случай уникальный, потому что на самом деле такого бандформирования никогда не существовало. Грабителей в конце концов взяли в подмосковном Красногорске. Все они оказались передовиками производства, что особенно удивило следствие.

Как молодые люди, спортсмены и комсомольцы, стали бандитами? Почему считается, что именно эту историю взяли за основу романа "Эра милосердия" и сценария фильма "Место встречи изменить нельзя" братья Аркадий и Георгий Вайнеры?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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