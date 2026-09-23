Правила оформления загранпаспортов для россиян изменятся с 2027 года. Из документа уберут графы "Личный код" и "Учетная запись". Кроме того, в паспорта перестанут вписывать данные о детях.

Дело в том, что европейские страны стали все чаще отказывать во въезде несовершеннолетним гражданам России, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка.

Также изменится обозначение типа документа в считываемой зоне паспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.