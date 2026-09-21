Россиянам напомнили о замене загранпаспорта при повреждениях

Загранпаспорт необходимо заменить при повреждении документа, ошибках в данных или существенном изменении внешности владельца. Перед поездкой родителям стоит проверить фотографии детей, поскольку пограничники могут отказать во въезде или выезде, если внешность ребенка значительно отличается от изображения в паспорте.

Срок действия загранпаспорта составляет 5 лет для документа старого образца и 10 лет для биометрического. При этом плановая замена внутреннего паспорта в 20 и 45 лет не требует обязательной замены заграничного. Подать заявление на новый документ можно через "Госуслуги" или в МФЦ.

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