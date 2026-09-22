24 сентября в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков

В Москве ожидается три дня дождей. Самые сильные ливни – в четверг, 24 сентября, когда выпадет до 40% месячной нормы осадков, а "мокрый период" продлится до утра пятницы, 25 сентября.

При этом за последние 5 лет осень в Москве стала теплее почти на 3 градуса, границы сезонов сдвигаются, и комфортная температура держится до октября. Народные приметы намекают на суровую зиму, но синоптики относятся к ним осторожно и отмечают, что прогнозировать погоду становится все сложнее.

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