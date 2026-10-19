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19 октября, 07:15

Туризм

СМИ сообщили о случаях повреждения загранпаспортов туристов в Таиланде

СМИ сообщили о случаях повреждения загранпаспортов туристов в Таиланде

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Российские туристы в Таиланде столкнулись с повреждением загранпаспортов, сообщают СМИ. По словам путешественников, сотрудники аэропортов и отелей прикрепляют к документам квитанции степлером.

Кроме того, из-за высокой влажности страницы могут размокать, а обложка – отслаиваться. Такие повреждения могут осложнить прохождение пограничного контроля, особенно если пострадали фотография, чип или отметки в паспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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