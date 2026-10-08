В Таиланде могут ввести сборы за въезд и выезд из страны

Отдых в Таиланде может стать дороже для туристов. Власти страны рассматривают введение сбора при въезде, он может составить около 1,3 тысячи рублей с человека. Как именно будет взиматься эта сумма, пока неизвестно: ее могут включить в стоимость тура или предложить оплачивать через специальное приложение или терминалы в пунктах въезда.

Кроме того, платным может стать и выезд из Таиланда. С такой инициативой выступил налоговый департамент страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.