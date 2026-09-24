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24 сентября, 07:15

Туризм

Египет повысит стоимость туристической визы до 33 долларов

Египет повысит стоимость туристической визы до 33 долларов

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Стоимость визы в Египет для туристов увеличится до 33 долларов. Дополнительно предусмотрен сервисный сбор в размере 6 долларов, однако пока неизвестно, будет ли он взиматься за бумажные визовые стикеры.

Каир повышает стоимость въезда уже во второй раз за год. Весной виза стоила 25 долларов. Туристам, которые направляются в Шарм-эль-Шейх и не планируют покидать Синайский полуостров, по-прежнему платить за въезд не нужно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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