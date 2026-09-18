18 сентября, 07:45Туризм
Туристам назвали случаи, когда можно вернуть полную сумму за путевку
Туристы могут вернуть полную сумму за путевку в нескольких случаях, например, если туроператор изменил условия договора до начала поездки, или в стране или регионе отдыха произошла чрезвычайная ситуация.
Также произвести полный возврат средств можно, если туриста вызвали в суд качестве свидетеля, эксперта или потерпевшего, а еще если отказали в визе. Помимо этого, есть шанс вернуть деньги полностью, если аннулировать тур за несколько месяцев до поездки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.