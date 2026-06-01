Новые ГОСТы в сфере туризма начали действовать в России

С 1 июня в России начали действовать новые ГОСТы в сфере туризма. Они касаются отелей, хостелов, баз отдыха и кемпингов. В стандартах прописано, чем оснащать номера и как размещать гостей.

Отдельный документ содержит рекомендации по приему иностранных туристов. Также есть требования к инфраструктуре, сервису и персоналу. Отелям рекомендуют привлекать к работе сотрудников, которые имеют образование по межкультурной коммуникации.

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