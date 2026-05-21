Спрос на новостройки в Московском регионе упал на 31%

Спрос на квартиры в новостройках в Московском регионе в первом квартале года упал на 31% по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом цены на первичку не снижаются.

Экономический обозреватель Евгений Беляков сообщил, что массовая льготная ипотека практически ушла с рынка, что отразилось на спросе. Застройщики не хотят снижать цены, так как считают, что покупатели начнут ждать дальнейшего снижения и запустят маховик, который сложно будет остановить.

