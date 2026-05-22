Эксперт Варакин: в условиях кризиса важно иметь три источника дохода

В условиях кризиса важно иметь три источника дохода: основная работа, дополнительный заработок от ручного труда и постоянный поиск новых возможностей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил кадровый эксперт Илья Варакин.

Дополнительный заработок, по его словам, может включать размещение резюме на специализированных платформах и выполнение заказов на оказание услуг, которые не отвлекают от основной работы, но позволяют оставаться на плаву.

Поиск новых возможностей, в свою очередь, заключается в исследовании открывающихся рынков и потребности в специалистах, поскольку в новых сферах всегда не хватает людей, а зарплаты выше.

"Например, если сотрудник копирайтер, зарплата будет низкой, а если промпт-инженер, который также пишет тексты, но не на публику, а по алгоритмам для нейросети, то получит в 3 раза больше", – пояснил эксперт.

В целом же Варакин обратил внимание на изменение рынка труда. С октября 2025 года началась оптимизация, а с января – февраля 2026 года – полноценное сокращение, из-за чего многие люди оказались вынуждены искать работу по полгода.

Эксперт подчеркнул, что при готовности соискателя снизить свои зарплатные ожидания или изменить должностные обязанности поиск нового места идет быстрее за счет более скромных требований по сравнению с большинством предложений на рынке.

"Поэтому единственный совет, который можно дать сейчас: пока ключевая ставка не снизится и экономика не стабилизируется, держаться за те места, на которых сотрудники сейчас работают", – отметил он.

В идеале поиск работы должен занимать около месяца, из которого первые 2 недели уходят на размещение резюме и сбор откликов, а следующие 2–3 – на прохождение собеседований в нескольких компаниях одновременно.

Затягивание этого процесса больше чем на месяц считается тревожным сигналом, тогда как отсутствие в течение первых 2–3 недель приглашений на следующий этап – проблемой, предупредил Варакин.

В случае отсутствия подвижек в течение 6 месяцев он рекомендовал скорректировать резюме и снизить свои требования. Однако, как отметил эксперт, основная причина проблемы заключается не в этих действиях и даже не в искусственном интеллекте (ИИ), который используют HR, а в экономике.

Сейчас многие компании оптимизируются или сокращают персонал. Если на вакансию приходит более тысячи откликов, 999 соискателей не получат желаемого. При соотношении предложений о работе и резюме больше, чем 100 к 1, у кандидатов будут трудности.

Вместе с тем использование нейросетей HR-службами также усложняет процесс. Пройти отбор даже для специалиста по найму – сложная задача, поскольку соискатели и представители HR часто мыслят по-разному, что приводит к спорам. Если же HR используют ИИ, они стремятся оптимизировать работу по поиску претендентов.

"Но основная нестыковка в подходах: кандидаты и представители сферы в основном рассматривают хард-скиллы – как человек знает предметную область", – продолжил Варакин.

HR же ко всему прочему оценивает также психотип и способность человека встроиться в коллектив. Его задача заключается не в простом закрытии вакансии, а в обеспечении комфортного взаимодействия нового сотрудника с остальными.

Здесь речь идет о балансе между требованиями коллектива и характеристиками кандидата. Например, если "старые" сотрудники спокойные, а потенциальный работник слишком веселый, это может вызвать несоответствие.

При этом эксперт подчеркнул, что не существует плохих характеров, а есть только подходящие и неподходящие.

"У компаний есть свой менталитет. Раньше это называли корпоративной культурой, сейчас можно охарактеризовать как союз или содружество психотипов. Любой профессионал способен ужиться не во всех компаниях: где-то он может раскрыться и принести большую пользу, а в организации с другой культурой этого сделать не получится. Даже с хорошим опытом и знанием рынка можно физически не совпасть с компанией", – подытожил Варакин.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что импульсивное увольнение особенно опасно для офисных сотрудников: такое решение в 2026 году может обернуться долгим поиском новой работы. Те, кто хочет это сделать, должны иметь финансовую подушку безопасности с учетом того, что денег должно хватить минимум на 6 месяцев жизни. К тому же стоит обновить резюме и проанализировать рынок труда: оценить, сколько предлагается подходящих вакансий.