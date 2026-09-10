Авиакомпания Air Arabia частично возобновит полеты между Россией и ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia планирует частично возобновить авиасообщение между Москвой и ОАЭ. С 8 октября рейсы по маршруту Москва – Шарджа будут выполнять ежедневно, а с 12 декабря их частоту планируют увеличить до двух в день.

При этом в Российском союзе туриндустрии отмечают, что официальных уведомлений от авиакомпании о возобновлении рейсов туроператоры пока не получали.

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