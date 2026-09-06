Новости мира: 22 человека погибли во время пожара на свадьбе в Конго

Cвадьба в столице Демократической Республики Конго обернулась трагедией. Во время торжества в ресторане начался пожар – погибли как минимум 22 человека, есть также пострадавшие. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть в декорациях за столом молодоженов. За считаные минуты праздник превратился в хаос: гости бросились к выходу, возникла давка. Люди пытались выбраться из горящего зала и помочь тем, кто потерял сознание.

В Индонезии уже второй день продолжается извержение вулкана Анак-Кракатау. Он выбрасывает лаву фонтаном, а грохот и подземельные толчки ощущаются в нескольких провинциях. Из-за вулканического пепла временно закрыли аэропорт. Власти ввели третий уровень опасности и запретили приближаться к вулкану на расстоянии на 3 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.