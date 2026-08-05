05 августа, 13:05Происшествия
СК возбудил дело об убийстве мужчины, которого облили кипятком из-за 30 тыс рублей
Фото: spb.sledcom.ru
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве местного жителя, которого избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Двое мужчин требовали, чтобы их знакомый вернул долг. Когда тот отказался, они избили его, а затем "с целью устрашения и подавления его воли" облили кипятком. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В результате отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранных граждан. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее в Таиланде 13-летняя девочка призналась, что убила 7-летнюю сестру после ссоры из-за мобильного телефона. Она рассказала, что вместе с дядей надела на голову сестры мешок из-под удобрений и притворилась, что душит ее, однако когда мешок сняли, девочка была мертва.