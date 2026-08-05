Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 13:05

Происшествия

СК возбудил дело об убийстве мужчины, которого облили кипятком из-за 30 тыс рублей

Фото: spb.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве местного жителя, которого избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Двое мужчин требовали, чтобы их знакомый вернул долг. Когда тот отказался, они избили его, а затем "с целью устрашения и подавления его воли" облили кипятком. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В результате отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранных граждан. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в Таиланде 13-летняя девочка призналась, что убила 7-летнюю сестру после ссоры из-за мобильного телефона. Она рассказала, что вместе с дядей надела на голову сестры мешок из-под удобрений и притворилась, что душит ее, однако когда мешок сняли, девочка была мертва.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика