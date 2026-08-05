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05 августа, 13:11

Политика

Путин: все службы тыла Минобороны РФ будут сосредоточены в одних руках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба Президента Российской Федерации

Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ заявил, что по предложению главы ведомства принято решение сосредоточить все службы тыла в одних руках. Руководить ими будет командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.

"Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа", – сказал президент.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что единство фронта и тыла является главной чертой характера россиян. По его словам, народ России во все времена отличала особая внутренняя связь между теми, кто сражается, и теми, кто обеспечивает им опору.

Ранее сообщалось, что комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность подразделений вооружением и военной техникой по номенклатуре материально-технического обеспечения до 97%. В 2026 году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 миллиона тонн материальных средств.

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