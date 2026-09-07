Авиаэксперт оценил идею отдать чартеры российским перевозчикам

Конкуренцию на рынке авиаперевозок важно сохранять не только между российскими и зарубежными компаниями, но и внутри России. Такое мнение выразил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, комментируя предложение "Аэрофлота" ограничить доступ иностранных перевозчиков к чартерным рейсам.

По словам эксперта, на регулярных рейсах паритет между российскими и зарубежными авиакомпаниями устанавливают межправительственные соглашения. На чартерные перевозки эти правила не распространяются, поэтому российские авиационные власти теоретически могут отдать приоритет отечественным перевозчикам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.