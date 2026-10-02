Еще четыре страны Европы перестали принимать российские загранпаспорта без биометрии

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали принимать российские загранпаспорта без биометрии. Для въезда в эти страны нужен только 10-летний паспорт нового образца.

Причем Бельгия, Нидерланды и Люксембург не признают и служебные, и дипломатические документы без биометрии. Уже выданные визы в них действуют до 1 декабря.

Ранее 5-летние загранпаспорта перестали принимать и другие страны Европы. Теперь въехать по ним нельзя в 15 государств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.