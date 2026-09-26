Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с шенгенскими визами

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с оформлением шенгенских виз. Злоумышленники рассылают россиянам электронные письма, замаскированные под официальные уведомления управления Евросоюза по миграции.

В сообщениях говорится о необходимости оформить цифровую миграционную декларацию. Для этого получателей предлагают перейти на поддельный портал автоматической системы пограничного контроля. После ввода данных мошенники получают доступ к персональной информации и счетам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.