26 сентября, 07:15Безопасность
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с шенгенскими визами
Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с оформлением шенгенских виз. Злоумышленники рассылают россиянам электронные письма, замаскированные под официальные уведомления управления Евросоюза по миграции.
В сообщениях говорится о необходимости оформить цифровую миграционную декларацию. Для этого получателей предлагают перейти на поддельный портал автоматической системы пограничного контроля. После ввода данных мошенники получают доступ к персональной информации и счетам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.