Мошенники начали обманывать студентов под видом работодателей

Аферисты придумали новую схему, нацеленную на студентов. Они представляются работодателями и публикуют в соцсетях вакансии с гибким графиком.

После собеседования и якобы приема на работу жертву просят оформить корпоративную карту по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.

Как только человек вводит данные, деньги похищают, а его счета используют в дропперских цепочках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.