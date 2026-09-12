"Московский детектив": тайна потерянного портфеля

В феврале 1929 года в Бобровом переулке застрелили мужчину. Случайные прохожие видели убийц, но описать смогли только их головные уборы. Еще одна улика – кожаный портфель – выпала из саней, на которых уехали преступники.

Почему под подозрением оказался бывший муж вдовы убитого? Куда привела сыщиков написанная химическим карандашом фамилия на крышке портфеля? И как помог раскрыть дело мальчик пяти лет?

Об этом – в программе "Московский детектив".