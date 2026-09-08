Столичным водителям напомнили о правилах при встрече с лосем

Столичным водителям рекомендовали снижать скорость при появлении лося на дороге. Сейчас у животных продолжается брачный период, поэтому они чаще выходят из леса и могут вести себя непредсказуемо.

При встрече с животным нельзя приближаться к нему, шуметь, кормить или пытаться сфотографировать. Нужно спокойно отойти на безопасное расстояние. Если лось выбежал на дорогу и произошло ДТП, водителю необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак и вызвать сотрудников ГАИ.

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