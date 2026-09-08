08 сентября, 12:30Общество
Специалисты рассказали москвичам, как действовать при встрече с лосями
Специалисты департамента природопользования рассказали москвичам, как действовать при встрече с лосями. Необходимо сохранять дистанцию, не делать резких движений и не провоцировать животных.
Водителям в темное время суток рекомендовано снижать скорость на участках с предупреждающими знаками о диких животных. О травмированных или ослабленных животных необходимо сообщать в единую справочную службу правительства Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.