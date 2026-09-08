Специалисты рассказали москвичам, как действовать при встрече с лосями

Специалисты департамента природопользования рассказали москвичам, как действовать при встрече с лосями. Необходимо сохранять дистанцию, не делать резких движений и не провоцировать животных.

Водителям в темное время суток рекомендовано снижать скорость на участках с предупреждающими знаками о диких животных. О травмированных или ослабленных животных необходимо сообщать в единую справочную службу правительства Москвы.

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